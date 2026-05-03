"Vi algo a aproximar-se, mas não fiquei propriamente entusiasmada": esta idosa foi salva por um drone ucraniano perto da linha da frente
Há 43 min
Uma mulher de 77 anos caminhava sozinha, com dificuldade, ao longo de uma estrada frequentemente atingida por fogo russo, quando operadores de drones enviaram um veículo não tripulado com um cobertor e uma mensagem simples, mas carregada de humanidade: “Avó, sente-se!”.
O vídeo tornou-se viral na última semana, mas só agora a idosa falou publicamente do momento. Em entrevista revelou que não percebeu de imediato o que estava a acontecer, mas confessou não ter ficado com medo. Aos 77 anos diz ter um sonho: “que a guerra acabe”.