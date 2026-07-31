Ventura pede a Espanha que "não meta os portugueses ao barulho" e quer o fim da "selvajaria que se apoderou da Europa"

Há 2h e 53min

O presidente do Chega reagiu à "invasão migratória" de que Ceuta foi alvo na quinta-feira. Os migrantes marroquinos continuam a chegar à costa do enclave espanhol e André Ventura deixa um apelo sério aos governantes, avisando que, "se não travarmos a imigração ilegal para a Europa, ela não vai parar por si própria".

O líder frisa ainda que os dois países "mais ameaçados" pela situação "são Portugal e França".