Ventura desafia Seguro para debates: "Isto não é para medricas, isto é para lutar pelo país a sério"

"Nós não podemos querer ir à segunda volta das presidenciais e querer fugir dos debates", diz André Ventura, criticando António José Seguro por alegadamente só querer fazer um debate - informação que ainda não foi oficialmente confirmada pela camapanha de Seguro. E referindo-se às várias individualidades do PSD e da IL que anunciaram que vão votar em Seguro, lança: "Estou-me nas tintas para os notáveis. A minha comissão de honra é o povo português."

Presidenciais 2026

Ventura desafia Seguro para debates: "Isto não é para medricas, isto é para lutar pelo país a sério"

