Venezuelanos estão a experienciar uma "grande desorganização mental": "Pode haver um sentimento de negação perante o que está a acontecer"

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Continuam as buscas por sobreviventes entre os escombros, na Venezuela, e muitas familiares tentam restabelecer contacto entre si. Susana Gouveia, coordenadora do grupo de Intervenção em Crise e Catástrofe da Ordem dos Psicólogos, explica que o nível de ansiedade da população venezuelana é relativamente "elevado" neste momento, alertando para alguns dos sentimentos possíveis das vítimas da catástrofe.