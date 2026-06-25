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Venezuelanos estão a experienciar uma "grande desorganização mental": "Pode haver um sentimento de negação perante o que está a acontecer"

Há 53 min

Continuam as buscas por sobreviventes entre os escombros, na Venezuela, e muitas familiares tentam restabelecer contacto entre si. Susana Gouveia, coordenadora do grupo de Intervenção em Crise e Catástrofe da Ordem dos Psicólogos, explica que o nível de ansiedade da população venezuelana é relativamente "elevado" neste momento, alertando para alguns dos sentimentos possíveis das vítimas da catástrofe.

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