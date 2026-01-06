Venezuela: "Na conferência de imprensa fiquei na dúvida se os EUA tinham planeado isto a fundo"

Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI

Jorge Botelho Moniz, comentador da CNN Portugal, sublinha que o "pior que pode acontecer" na Venezuela "é haver um golpe interno" que culmine com o afastamento de Delcy Rodríguez, a presidente interina do país