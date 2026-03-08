Benfica
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 49 min

O major-general Agostinho Costa afirma que há um "blackout total" em Israel que impede saber a extensão dos danos provocados pelos ataques iranianos.

