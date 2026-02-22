Vem aí uma nova ronda de negociações trilaterais e "não é mau sinal" não serem conhecidos detalhes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 44 min
Tiago André Lopes analisa a evolução das rondas de negociações trilaterais entre os EUA, a Rússia e a Ucrânia, que têm sido "eficazes", segundo o comentador da CNN Portugal.