Vários tipos de minas, barcos rápidos e mísseis: estes são os meios que o Irão tem usado contra Israel e os EUA em três semanas de conflito
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 45 min

O tenente-general Marco Serronha analisa as capacidades do Irão a nível militar, numa altura em que o conflito com os EUA e Israel caminha para as três semanas.

Comentadores

02:59

Administração Trump "quer, acima de tudo, uma hegemonia a baixo custo"

Há 44 min
03:39
opinião
Diana Soller

Ataques iranianos a países do Golfo "são preocupantes": "Quebrou-se um acordo de cavalheiros"

Há 44 min
14:05
opinião
Rogério Alves

"Não é preciso ir à Assembleia": polémica em torno da reforma de Mário Centeno "podia ser resolvida de uma maneira muito fácil"

Há 45 min
08:37
opinião
Marco Serronha

Vários tipos de minas, barcos rápidos e mísseis: estes são os meios que o Irão tem usado contra Israel e os EUA em três semanas de conflito

Há 45 min
03:24
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Haverá um custo que vai ser pago por todos quando as seguradoras deixarem de cobrir os petroleiros que são as artérias da vida económica mundial"

Há 1h e 25min
02:55
opinião
Helena Matos

"Tenho as maiores reservas em relação ao IVA zero na alimentação e sobre a sua eficácia"

Há 1h e 35min
Mais Comentadores

Mais Vistos

08:13

Elemento da equipa de segurança do presidente de Israel tenta impedir trabalho de repórter da CNN Portugal. Não conseguiu

Ontem às 12:35
01:40

O emocionante relato do golo da reviravolta do Sporting na voz de João Ricardo Pateiro

17 mar, 23:13
08:45
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "os EUA nunca deviam ser tão insensatos ao ponto de permitirem que China, Rússia e Irão estejam unidos"

Ontem às 11:41
34:08
opinião
Agostinho Costa

"O Irão preparou-se para isto. Israel já devia ter percebido que eliminar estes elementos pode ter resultados mediáticos mas não tem efeitos práticos"

17 mar, 15:16
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
04:47

É herdeiro e quer proceder à partilha de imóveis? Isto é o que pode fazer

Ontem às 11:39
11:01
opinião
Tiago André Lopes

Trump ameaça sair da NATO mas "os americanos são o maior beneficiário líquido da maneira como a aliança funciona"

Ontem às 08:52
00:36

Pontos no ar: as imagens raras de um ataque que o Irão lançou por vingança

Ontem às 17:24
04:10

"O árbitro José Bessa foi prepotente não apenas com Dahl… Os árbitros têm de saber utilizar a autoridade, mas é preciso não consentir a prepotência que se viu em Arouca"

16 mar, 22:00
01:48

Robô detido pela primeira vez na história da humanidade por assediar transeunte

15 mar, 22:06
05:42
opinião
Agostinho Costa

"Foi uma humilhação para Trump nenhum país da NATO se ter disponibilizado para participar numa operação no Estreito de Ormuz"

17 mar, 21:01
15:19

"Desde o final da Segunda Guerra Mundial que Portugal não tem defesa antiaérea minimamente credível"

15 mar, 21:59