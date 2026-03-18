Vários tipos de minas, barcos rápidos e mísseis: estes são os meios que o Irão tem usado contra Israel e os EUA em três semanas de conflito

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 45 min

O tenente-general Marco Serronha analisa as capacidades do Irão a nível militar, numa altura em que o conflito com os EUA e Israel caminha para as três semanas.