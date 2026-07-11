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Vários mortos, mais de 1.400 deslocados e mais de quatro mil hectares ardidos: CNN Portugal nos incêndios em Andaluzia
Marisa Rodrigues
Correspondente da TVI no Algarve
Há 1h e 38min

O combate ao incêndio que deflagrou em Almeria, no sul de Espanha, está a evoluir de forma favorável, segundo as autoridades, depois de uma noite considerada "relativamente tranquila", beneficiando da diminuição da intensidade do vento.

Apesar da evolução positiva no terreno, mantém-se o balanço trágico da catástrofe: 12 mortos, a maioria de nacionalidade estrangeira. As autoridades espanholas continuam também a procurar 23 pessoas incontactáveis e sete desaparecidos. Marisa Rodrigues, jornalista da CNN Portugal, faz o balanço no local.

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