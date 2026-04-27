"Vamos todos perder pelo menos 2% de poder de compra e Merz percebe que isso é um problema"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 58 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa as declarações de Merz sobre a situação no Médio Oriente e a postura recente de Donald Trump.