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“Vamos ter de desperdiçar recursos como a Polícia Marítima para ir resolver questões de chapéus de sol e guarda-sóis”

Há 34 min

É a polémica deste verão. Podem ou não os chapéus de sol ser colocados em frente a concessões? Paula Vilafanha, presidente da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia explica as diferenças de interpretações em relação à norma da APA, que dá conta de que não existe proibição legal de colocar chapéus de sol em frente a zonas concessionadas. A porta-voz lamenta que não tenha existido ainda uma posição pública da Autoridade Marítima Nacional.

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