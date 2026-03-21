"Vamos matar o Trump, vamos matar o Netanyahu, vamos matar todos": reportagem da CNN nas ruas do Irão

Há 1h e 51min

Fred Pleitgen, repórter da CNN, mostra como os bombardeamentos israelitas e americanos estão a transformar a vida quotidiana: ataques a depósitos de petróleo que deixam o céu negro, chuva contaminada, bairros residenciais destruídos e civis em choque. Entre o medo dos iranianos, a propaganda do regime e a incerteza sobre o futuro da República Islâmica, esta é uma viagem ao coração de um país sob fogo e em rutura.

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