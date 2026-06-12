"Vamos incorporar um grupo bastante acessível", mas também "perigoso, porque aquelas seleções não têm nada a perder"
Maniche
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
Há 47 min

O comentador da CNN Portugal Maniche antecipa o desempenho da Seleção Nacional neste Campeonato do Mundo e lembra que temos condições para fazer um Mundial "fantástico", desde que cumpramos com os "mínimos".

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