"Vai haver três estímulos para Netanyahu responder e retaliar contra o Irão"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 11 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, diz que há um "otimismo cauteloso" quanto ao potencial escalar do conflito no Médio Oriente após o ataque iraniano deste domingo contra Israel.