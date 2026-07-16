V de "Vitória" e de… "Vuitton": eis o exclusivo transporte do troféu do Mundial

Há 1h e 23min

O troféu que vai ser entregue ao novo campeão do mundo vai viajar em grande estilo para East Rutherford, Nova Jérsia, com a marca de luxo parisiense Louis Vuitton a assinar o estojo para o prémio mais cobiçado do desporto.

O estojo exclusivo apresenta um V dourado de "Vitória" - e "Vuitton" - na parte frontal, com o padrão monograma caraterístico da marca e protetores de canto em latão banhado a ouro. O interior é forrado em pele bege e conta com um emblema que celebra a parceria entre a Louis Vuitton e a FIFA. Este é o quinto torneio consecutivo em que a Louis Vuitton cria o estojo para o troféu.