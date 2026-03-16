Urgências de Pediatria encerradas em Faro: ULS tenta evitar transferência de doentes para fora do Algarve
Patrícia Manguito
Correspondente da TVI no Algarve
Há 20 min

A Urgência de Pediatria do Hospital de Faro encontra-se encerrada, confirmando o cenário de pressão na região. A Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve está a desenhar um plano de contingência para garantir que pelo menos uma unidade de resposta permaneça ativa em toda a região, evitando a transferência de grávidas e crianças para hospitais fora do distrito

Saúde

04:21

"Quem tutela quem?": sindicato questiona autoridade da ministra da Saúde perante o presidente do INEM

Há 1 min
07:24

"Era inevitável": João Varandas Fernandes aponta falta de obstetras como causa da concentração de serviços

Há 1 min
01:40

Urgências de Pediatria encerradas em Faro: ULS tenta evitar transferência de doentes para fora do Algarve

Há 20 min
07:45

"A solução como está não é sustentável": Obstetrícia avança para modelo de concentração de serviços

Há 22 min

Estudantes do privado pagam para estagiar no SNS

Há 2h e 46min

Só há mil doentes a recorrer à canábis medicinal em Portugal

Há 2h e 50min
Mais Saúde

Mais Vistos

13:36
opinião
Agostinho Costa

Operação em Kharg "é fundamentalmente mediática" e "talvez Trump se arrependa na segunda-feira quando abrirem os mercados"

14 mar, 23:39
09:47
opinião
Tiago André Lopes

"Nós, parceiros ocidentais dos EUA, não estamos a perceber a gravidade do que está a acontecer"

14 mar, 08:47
01:48

Robô detido pela primeira vez na história da humanidade por assediar transeunte

Ontem às 22:06
00:30

"Queres contar o número de dedos?": Netanyahu responde a rumores sobre a sua morte

Ontem às 18:25
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
04:05
opinião
Tiago André Lopes

"Porque é que a China ainda não está na região do Médio Oriente? Está muito empenhada em apoiar o seu aliado Paquistão"

Ontem às 19:31
03:59
opinião
Agostinho Costa

"Os EUA sabem que, se atingirem infraestrutura petrolífera, o Irão paga em género" e "lá vai o petróleo para os 200 dólares"

Ontem às 22:58
26:50
opinião
Marco Serronha

Estes são os meios militares que os EUA têm à sua disposição, numa altura em que o Irão "tem as suas capacidades de deteção completamente degradadas"

Ontem às 15:07
08:33

"A verdadeira arma que o Irão tem são as milhares de pequenas embarcações que podem servir para lançar minas"

13 mar, 16:36
03:39
opinião
Manuel Serrano

"A linguagem já mudou": EUA estão a dizer ao mundo que a guerra no Irão "agora é um problema de todos"

14 mar, 22:41
01:36

"Quem tem crédito à habitação tem rendimento para um cenário relativamente adverso" - o problema maior "é para quem está a tentar aceder ao mercado"

14 mar, 12:59
11:25
opinião
Jorge Saramago

Esta é a "panóplia de meios" necessária para a operação de desminagem no Estreito de Ormuz

Ontem às 18:03