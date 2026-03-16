Urgências de Pediatria encerradas em Faro: ULS tenta evitar transferência de doentes para fora do Algarve

Há 20 min

A Urgência de Pediatria do Hospital de Faro encontra-se encerrada, confirmando o cenário de pressão na região. A Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve está a desenhar um plano de contingência para garantir que pelo menos uma unidade de resposta permaneça ativa em toda a região, evitando a transferência de grávidas e crianças para hospitais fora do distrito