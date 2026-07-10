"Uma tragédia sem precedentes": as imagens dos incêndios na Andaluzia que já causaram vários mortos

Pelo menos 12 pessoas morreram na sequência de um incêndio florestal que deflagrou na quinta-feira no município de Los Gallardos, na província de Almería, no sul de Espanha. De acordo com a televisão pública RTVE, as vítimas foram encontradas numa pequena localidade do vizinho município de Bédar, tendo algumas sido descobertas no interior de viaturas consumidas pelas chamas.

As autoridades da Andaluzia classificaram o incêndio como o mais grave alguma vez registado na região em termos de consequências. O ministro interino da Saúde, da Presidência e das Emergências da Andaluzia, Antonio Sanz, descreveu a tragédia como "sem precedentes", sublinhando o elevado número de vítimas mortais provocadas pelo fogo.