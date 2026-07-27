“Uma guerra em banho-maria” no Médio Oriente: a análise de Diana Soller
Diana Soller
Há 1h e 56min

Análise da atualidade internacional com Diana Soller, comentadora da CNN Portugal. A analista procura traçar qual é a saída para o conflito entre os EUA e o Irão. Depois, concretiza quais são os três pontos ponderados por Donald Trump para superar o atual impasse. É feita uma antecipação do encontro que o presidente norte-americano terá na Casa Branca com Benjamin Netanyahu, depois de o primeiro-ministro israelita ter sugerido o desmantelamento do Tribunal Penal Internacional. Por fim, um ponto de situação na guerra da Ucrânia.

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