"Um responsável de cargos públicos não pode ter relações de amizade com aquelas consequências na sua vida privada": Centeno sobre o caso Luís Neves

Há 1h e 10min

Mário Centeno, comentador da CNN Portugal, diz-se "muito surpreendido" pela polémica que envolve o ministro da Administração Interna. No "O Trigo do Joio" desta semana, o antigo ministro das Finanças aborda também o caos na Educação, desencadeado pela digitalização do processo de correção dos exames nacionais.