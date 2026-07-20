"Um responsável de cargos públicos não pode ter relações de amizade com aquelas consequências na sua vida privada": Centeno sobre o caso Luís Neves
Mário Centeno
Economista. Comentador da CNN Portugal no espaço semanal "O Trigo do Joio"
Há 1h e 10min

Mário Centeno, comentador da CNN Portugal, diz-se "muito surpreendido" pela polémica que envolve o ministro da Administração Interna. No "O Trigo do Joio" desta semana, o antigo ministro das Finanças aborda também o caos na Educação, desencadeado pela digitalização do processo de correção dos exames nacionais.

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