"Um problema que pode ser explosivo": subida da prestação da casa "será inevitável" e há quem vá "ultrapassar seguramente" a taxa de esforço
João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Há 1h e 6min

O economista João Rodrigues dos Santos avisa que o preço do barril do petróleo vai “seguramente chegar aos 135 dólares”, pelo menos, com todas as consequências que isso acarreta, nomeadamente com a subida das taxas de juro, que, diz, “será inevitável” e vai criar “um problema que pode ser explosivo” - sobretudo para os mais jovens que aderiram à garantia pública no crédito à habitação.

06:50

"Sempre que existem choques em áreas energeticamente estratégicas, a inflação aumenta" e a subida das taxas de juro é "uma inevitabilidade"

Há 31 min
06:49

Libertação de reservas de petróleo "é uma solução de curto prazo": "Se o conflito se prolongar durante meses, não resolve nada"

Há 47 min
03:30

"A energia nuclear é das fontes de eletricidade mais sustentáveis"

Há 47 min
07:40
João Rodrigues dos Santos

06:02

"Se este conflito durar meses, não tenho dúvidas de que temos um risco de recessão muito forte"

Há 1h e 18min
03:22
Manuel Serrano

"Donald Trump achou que isto ia acabar em três dias", mas "o Irão avisou"

Hoje às 00:35
07:17

