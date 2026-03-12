"Um problema que pode ser explosivo": subida da prestação da casa "será inevitável" e há quem vá "ultrapassar seguramente" a taxa de esforço

Há 1h e 6min

O economista João Rodrigues dos Santos avisa que o preço do barril do petróleo vai “seguramente chegar aos 135 dólares”, pelo menos, com todas as consequências que isso acarreta, nomeadamente com a subida das taxas de juro, que, diz, “será inevitável” e vai criar “um problema que pode ser explosivo” - sobretudo para os mais jovens que aderiram à garantia pública no crédito à habitação.