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"Um encontro direto entre Putin e Zelensky não faz sentido nesta fase"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 57 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, olha para a guerra na Ucrânia, depois de Zelensky ter solicitado um encontro com Putin e o presidente russo ter admitido disponibilidade para acordo.

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