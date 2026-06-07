Um dos autores do atentado terrorista em Israel não tinha qualquer cadastro na polícia
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 3h e 12min
Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, dá conta de que as autoridades confirmaram um ataque terrorista esta manhã no país, levando a pelo menos um morto e cinco feridos. Foi levado a cabo por dois cidadãos árabes de Israel, sendo que um deles não tem qualquer registo junto da polícia. Os dois terroristas foram mortos.