"Um diretor nacional nunca pode ser suspeito, muito menos acusado, de qualquer interferência no curso de qualquer investigação"

Há 1h e 25min

Henrique Machado considera que o novo ministro da Administração Interna esclareceu de forma convincente a transição direta da Polícia Judiciária para o Governo, sublinhando que o diretor nacional “não tem qualquer poder de investigação”. O editor de Sociedade da CNN Portugal afirma que o maior risco estará na gestão política e na área da Proteção Civil, onde será decisiva a capacidade negocial e também a sorte