"Um diretor nacional nunca pode ser suspeito, muito menos acusado, de qualquer interferência no curso de qualquer investigação"
Henrique Machado
Jornalista,editor de Sociedade
Há 1h e 25min

Henrique Machado considera que o novo ministro da Administração Interna esclareceu de forma convincente a transição direta da Polícia Judiciária para o Governo, sublinhando que o diretor nacional “não tem qualquer poder de investigação”. O editor de Sociedade da CNN Portugal afirma que o maior risco estará na gestão política e na área da Proteção Civil, onde será decisiva a capacidade negocial e também a sorte

Governo

Governo convoca Concertação Social após "algumas áreas de conciliação" para a reforma laboral

Há 23 min

Governo quer reclusos a limpar matas e florestas para prevenir fogos

Há 49 min
05:56

"Um diretor nacional nunca pode ser suspeito, muito menos acusado, de qualquer interferência no curso de qualquer investigação"

Há 1h e 25min
02:10

"Importa perceber se Luís Neves terá força política suficiente para levar aquilo que são os seus intuitos"

Há 1h e 26min

Irão: Rangel admite que EUA podem usar Lajes para ataque sem avisar Portugal

Há 1h e 32min

MNE pede a portugueses no México que evitem deslocações desnecessárias em alguns estados

Há 2h e 30min
Mais Governo

Mais Vistos

00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

Ontem às 21:56
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Ontem às 17:30
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

Ontem às 21:58
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Ontem às 23:29
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Ontem às 11:07
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Há 1h e 49min
00:18

Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo

21 fev, 20:56
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos

Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"

Ontem às 17:45
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Ontem às 17:30
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

Ontem às 23:04
26:58

Do "revés" de Trump ao "terramoto" em Buckingham: "Global", de Paulo Portas, na íntegra

Ontem às 22:40