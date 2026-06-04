“Um cidadão de bem não ataca a Polícia de Segurança Pública"

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 2h e 15min

Paulo Dias, especialista em segurança da CNN Portugal, reage aos confrontos que tiveram lugar nas imediações da Assembleia da República em dia de greve geral. "Atacar um agente de segurança é atacar a democracia”, vinca.