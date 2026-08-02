Ucrânia tentou "vergar a Rússia", mas "não correu bem" a Zelensky. Agora "está a ver o reverso da medalha"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 3min

O major-general Agostinho Costa, especialista em segurança e defesa da CNN Portugal, e Rui Henrique Santos, especialista em relações internacionais, discutem os últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia.

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