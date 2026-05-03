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Ucrânia. "O que tem impedido um descalabro na linha da frente é a vontade de combater. Sabem que se não combaterem o suficiente morrem"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 27min

O tenente-general Marco Serronha, especialista em Defesa da CNN Portugal, debruça-se sobre os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, com destaque para a situação na linha da frente.

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