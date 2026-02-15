Ucrânia: "No fim desta guerra vamos ter uma conceção completamente diferente da forma de combater"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 50 min

O tenente-general Marco Serronha sublinha que o uso de drones de pequena dimensão está a alterar profundamente o combate no plano tático, no âmbito da guerra Rússia-Ucrânia. O especialista militar fala num “diálogo operacional entre o projétil e a couraça” que obriga a repensar a proteção e a sobrevivência no campo de batalha.