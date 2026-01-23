"Ucrânia está numa fase bastante critica com uma crise energética como nunca viveu desde que a guerra começou"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 25 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, lembra que “milhões de ucranianos estão sem eletricidade” devido a ataques russos e salienta que “a moral da sociedade civil, de grosso modo, está desgastada”.