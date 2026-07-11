MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Ucrânia cria comando especial para intensificar ataques em profundidade contra a Rússia

Há 1h e 20min

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a criação de um comando especial destinado a realizar ataques em profundidade contra território russo. O líder ucraniano revelou ainda que serão formadas novas forças de resposta rápida, incluindo tropas de assalto e unidades de drones, com o objetivo de concentrar todos os recursos disponíveis para reduzir de forma mais significativa a capacidade militar da Rússia.

Médio Oriente

00:30

Ucrânia cria comando especial para intensificar ataques em profundidade contra a Rússia

Há 1h e 20min
02:56

Exclusivo CNN: estas imagens podem indicar que o Irão está a tentar reconstruir instalações nucleares

Há 1h e 23min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | "1.000 mísseis estão apontados e prontos a disparar": Trump ameaça Irão com ataque caso seja alvo de tentativa de assassínio

Há 1h e 48min
02:13

Houve um incidente que deu início aos novos ataques no Médio Oriente. Fred Pleitgen explica tudo a partir de Teerão

Ontem às 22:48

No Estreito de Ormuz a proteção compra-se e vende-se. Eis como

Ontem às 21:00

Alemanha vai abandonar base militar em Erbil, no Iraque, até setembro

Ontem às 13:15
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

06:18

Grande acidente e quilómetros de fila: a CNN Portugal no meio da espera na Ponte Vasco da Gama

Ontem às 19:02
01:00

Simulação mostra como tudo aconteceu no acidente arrepiante que fez dois mortos em Agualva-Cacém

7 jul, 20:26
06:16
opinião
Agostinho Costa

"Há milhões de pessoas no Irão que gostariam de ver Donald Trump a caminho da outra vida. Agora, a capacidade não é grande"

Ontem às 11:25
26:21
opinião
Agostinho Costa

"Estamos a operacionalizar uma estratégia que não é nossa, é americana"

9 jul, 15:31
03:52
opinião
Manuel Serrano

Irão: "Estamos a falar de um memorando zombie"

9 jul, 21:10
03:14

«Sou um treinador de 12 milhões e tenho um grande orgulho em ser português»

Ontem às 15:14
09:12
opinião
Agostinho Costa

"A Alemanha tem a licença desde 2022, até agora construiu zero. Só um otimista pensa que amanhã vamos ter Patriots na Ucrânia"

Ontem às 22:48
01:02

«Egos? É mais difícil trabalhar com quem acha que é um grande jogador...»

Ontem às 16:16
00:43

Água da piscina: bombeiros lutam como podem contra um fogo que já matou 12 pessoas em Espanha

Ontem às 16:44
00:26

«No ano passado substitui o Ronaldo 16 vezes»

Ontem às 15:33
06:47
opinião
Tiago André Lopes

"A solução americana não é negociar, é bombardear"

Ontem às 11:26
02:10

«Ainda não falei com o Ronaldo, mas nunca vai ser um problema»

Ontem às 15:25