Ucrânia cria comando especial para intensificar ataques em profundidade contra a Rússia

Há 1h e 20min

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a criação de um comando especial destinado a realizar ataques em profundidade contra território russo. O líder ucraniano revelou ainda que serão formadas novas forças de resposta rápida, incluindo tropas de assalto e unidades de drones, com o objetivo de concentrar todos os recursos disponíveis para reduzir de forma mais significativa a capacidade militar da Rússia.