Ucrânia "colocou-se numa posição de fragilidade quando Zelensky fez um vídeo nada inteligente no Natal a dizer que todos desejavam a morte de Putin"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

29 dez 2025, 23:38

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes defende ainda que "é cada vez mais evidente que a grande discussão não é se vai haver cedências territoriais, mas quais as dimensões dessas cedências".