"Tutti frutti rosa". Como funciona o polvo autárquico do PS que está sob investigação?

Há 1h e 56min

Henrique Machado, editor de Sociedade da CNN Portugal, explica os contornos da investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção que visa um alegado polvo montado em torno do poder autárquico do PS. Em causa estarão crimes como prevaricação, tráfico de influência ou recebimento indevido de vantagem, relacionados com a contratação de militantes e a adjudicação de serviços a empresas de socialistas, por ajuste direto, que ascenderam a mais de 800 mil euros só entre os anos de 2016 e 2022.