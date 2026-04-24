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"Turquia tem, neste momento, um grande irritante com a UE", que não se pode esquecer que Ancara tem "o segundo exército mais forte da NATO"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 59min

Agostinho Costa, comentador da CNN Portugal, afirma ainda que o aumento da tensão entre União Europeia e Turquia deve-se "à aproximação da Turquia com a Grécia".

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