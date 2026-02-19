"Tudo indica que sim, que está em marcha" uma ação militar dos EUA no Irão

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 2h e 8min

O tenente-general Marco Serronha afirma que a concentração de meios militares norte-americanos no Médio Oriente sugere que uma ação poderá estar iminente, ainda que integrada num mecanismo de pressão negocial. Considera também que o Conselho de Paz deverá centrar-se em Gaza, com foco num pacote financeiro e numa eventual força internacional.