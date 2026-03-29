"Tudo aponta que vá haver uma intervenção terrestre", mas Agostinho Costa lembra que "o grau de precisão dos ataques do Irão surpreende os americanos"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 43min

A análise do major-general à atualidade do conflito no Irão, que entra agora no segundo mês
 

Mundo

Durante décadas circularam rumores sobre elefantes-fantasma em Angola. Este explorador encontrou-os

Há 15 min

Netanyahu tenta fechar maioria (e evitar ir a votos) com dinheiros públicos. Oposição denuncia “pilhagem” e “subornos”

Há 1h e 15min
05:52

"Trump tem medo da reação do MAGA se 'acabar o trabalho' no Irão"

Há 1h e 32min
11:18

"Tudo aponta que vá haver uma intervenção terrestre", mas Agostinho Costa lembra que "o grau de precisão dos ataques do Irão surpreende os americanos"

Há 1h e 43min
11:37

"À volta de Trump há quem esteja todos os dias a beneficiar da guerra e fazer muito dinheiro"

Há 2h e 16min
02:03

Israel vai continuar a atacar "antes que um acordo diplomático impeça a continuidade de ataques"

Há 3h e 2min
Mais Mundo

Mais Vistos

15:31

Agostinho Costa relembra que só para matar Larijani "Israel matou praticamente um quarteirão". E isso é "hediondo e execrável"

Ontem às 22:44
13:33
opinião
Rafael Martins

"Irão muito provavelmente está a guardar esta arma para um momento posterior"

Ontem às 14:03
05:34

O que são os MQ-9 Reaper, os "drones assassinos" que podem chegar às Lajes? Este especialista explica-lhe

Ontem às 19:10
04:56

"Nunca haverá uma invasão terrestre do Irão, aquilo é uma fortaleza"

Hoje às 17:20
01:49

"A China pode não estar na sala, mas há mão chinesa nas negociações de paz com o Irão"

Ontem às 22:50
03:14
opinião
Arnaut Moreira

Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

23 mar, 23:18
04:38

"A situação na Ucrânia está a consolidar-se para que haja uma nova tentativa russa de ganhar mais território"

26 mar, 18:18
11:18

"Tudo aponta que vá haver uma intervenção terrestre", mas Agostinho Costa lembra que "o grau de precisão dos ataques do Irão surpreende os americanos"

Há 1h e 43min
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
07:30
opinião
Agostinho Costa

"Sabemos que EUA e Israel fazem 300 ataques por dia ao Irão. O Irão faz 30 ou 40, mas são ataques com precisão"

27 mar, 21:22
02:28
opinião
Tiago André Lopes

"O orçamento que Trump precisa para escalar a guerra continua sem aprovação"

Hoje às 12:18
07:07
opinião
Tiago André Lopes

"Há algum desespero na administração americana, a guerra correu substancialmente mal"

Ontem às 08:45