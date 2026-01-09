"Tudo aponta que a ação que os americanos conduziram em Caracas foi devidamente coordenada com quem está neste momento no poder"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Ontem às 20:10

O major-general Agostinho Costa considera que a liderança venezuelana está a assumir uma “dupla narrativa política” em relação ao controlo dos EUA. “Para dentro tem um determinado discurso, para fora tem um discurso completamente diferente”

Comentadores

09:20
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Se o voto ideológico for tão relevante como foi no passado, António José Seguro seria o Freitas do Amaral" numa "espécie de 1985 ao contrário"

Há 1h e 21min
04:08
opinião
Miguel Pinheiro

Marques Mendes fez uma "mudança radical de posicionamento" e agora "parece uma espécie de carneirinho do Governo"

Há 1h e 23min
06:24
opinião
João Marques de Almeida

"Se um candidato para Belém precisar que o Governo o ajude a ganhar, essa é a maior demonstração de fraqueza"

Há 1h e 23min
03:51
opinião
Helena Matos

"Marques Mendes mudou, perdeu força anímica. Como contraponto, temos um almirante que agora até veste um blusão de aviador"

Há 1h e 24min
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"

Há 2h e 3min
02:31
opinião
Tiago André Lopes

"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas

Há 2h e 4min
Mais Comentadores

Mais Vistos

05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Ontem às 11:18
03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Ontem às 19:46
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
01:14

O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA

8 jan, 11:48
03:45
opinião
Rui Calafate

"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM

8 jan, 19:09
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 21:23
19:32
opinião
Agostinho Costa

Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia

8 jan, 15:20
03:42
opinião
Agostinho Costa

"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"

Ontem às 11:12
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Ontem às 11:38
00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

Ontem às 20:15
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
01:47

A TVI/CNN foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou

8 jan, 22:44