"Tudo aponta que a ação que os americanos conduziram em Caracas foi devidamente coordenada com quem está neste momento no poder"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Ontem às 20:10
O major-general Agostinho Costa considera que a liderança venezuelana está a assumir uma “dupla narrativa política” em relação ao controlo dos EUA. “Para dentro tem um determinado discurso, para fora tem um discurso completamente diferente”