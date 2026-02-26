"Trump vai tentar sujar o mais possível o casal Clinton" nos ficheiros Epstein
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 48 min

O comentador Jorge Botelho Moniz afirma que Donald Trump “vai continuar a tentar instrumentalizar” os ficheiros Epstein a seu favor, desde logo utilizando as suspeitas que recaem sobre Bill Clinton para envolver os democratas na investigação.

Comentadores

01:44
opinião
Sónia Sénica

"Trump está a usar a questão iraniana para servir os propósitos da Casa Branca"

Há 48 min
03:05
opinião
Jorge Botelho Moniz

"Trump vai tentar sujar o mais possível o casal Clinton" nos ficheiros Epstein

Há 48 min
02:07

"Os Clinton são um alvo muito apetecível" nos ficheiros Epstein mas "têm feito uma jogada muito inteligente"

Há 48 min
02:49
opinião
Anabela Neves

"A estabilidade da AD pode ficar comprometida" com as críticas de Passos Coelho

Há 48 min
02:19
opinião
Rui Calafate

"É verdade que quando Passos Coelho espirra, a AD e o Governo constipam-se". Mas agora têm "duas grandes defesas"

Há 49 min
02:34
opinião
Afonso Azevedo Neves

"Passos Coelho considera que a verdadeira militância faz-se com lealdade e não fidelidade"

Há 1h e 25min
Mais Comentadores

Mais Vistos

09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

Ontem às 13:59
15:26
opinião
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

Ontem às 15:55
03:45
opinião
Rui Santos

Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"

Hoje às 12:33
02:39

PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada

Hoje às 10:00
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto

Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura

Ontem às 23:26
03:20
opinião
André Pipa

"Nunca uma equipa portuguesa perdeu tantos jogos numa campanha europeia"

Ontem às 22:18
01:59

CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem

Hoje às 10:34
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

Ontem às 09:11
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

24 fev, 19:01
25:05

"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra

Hoje às 13:22
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

24 fev, 15:26
03:50
opinião
Helena Matos

"Pedro Passos Coelho é o líder da oposição. Acho que quer voltar"

Ontem às 23:26