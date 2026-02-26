"Trump vai tentar sujar o mais possível o casal Clinton" nos ficheiros Epstein
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 48 min
O comentador Jorge Botelho Moniz afirma que Donald Trump “vai continuar a tentar instrumentalizar” os ficheiros Epstein a seu favor, desde logo utilizando as suspeitas que recaem sobre Bill Clinton para envolver os democratas na investigação.