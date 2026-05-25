"Trump vai fazer durar isto": tenente-general duvida de acordo iminente com o Irão

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 30min

As negociações entre os EUA e o Irão continuam envoltas em dúvidas. O tenente-general Marco Serronha acredita que Donald Trump poderá prolongar as conversações para forçar o Irão a ceder em algumas questões





