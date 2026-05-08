Trump "teve um ato de má fé negocial" contra o Irão que "podia ter posto em causa o cessar-fogo"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 31 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, afirma que as "ações disruptivas de Trump têm de terminar", pois podem colocar as negociações com o Irão em causa.