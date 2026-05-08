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Trump "teve um ato de má fé negocial" contra o Irão que "podia ter posto em causa o cessar-fogo"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 31 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, afirma que as "ações disruptivas de Trump têm de terminar", pois podem colocar as negociações com o Irão em causa.

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