Trump tentou enviar uma "mensagem muito clara" ao Irão com ataque a Kharg. E é por isto que não atacou a sua infraestrutura petrolífera

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Depois de os EUA lançarem uma onda de ataques em grande escala sobre a ilha de Kharg, no Irão, esta sexta-feira, Donald Trump admitiu ter poupado intencionalmente a infraestrutura petrolífera da ilha.

O correspondente da CNN Internacional em Israel, Jeremy Diamond, explica como os ataques seletivos norte-americanos foram uma tentativa de enviar uma mensagem ao regime iraniano.