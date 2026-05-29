Trump tem um "duplo dilema" no possível acordo com Teerão

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 0min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, olha para o acordo iminente entre o Irão e os EUA. “Trump quer tomar uma decisão, mas não quer assumir qualquer custo político”, diz. Tempo também para falar do drone russo que entrou no espaço aéreo romeno.