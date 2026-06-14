Trump tem de "sofrer um profundo embaraço" para que "ninguém arrisque voltar a fazer o que foi feito"
Observatório de Segurança e Defesa da SEDES e autor do Livro “Nação Valente – Decisões soberanas para Portugal”
Há 48 min
João Annes, do Observatório de Segurança da SEDES, faz o ponto de situação da guerra no Médio Oriente ao 107.º dia de conflito. O especialista considera que, mesmo com menos cartas na manga, o regime iraniano está a usar lições aprendidas no passado para complicar a vida a Donald Trump.