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Trump tem de "sofrer um profundo embaraço" para que "ninguém arrisque voltar a fazer o que foi feito"
João Annes
Observatório de Segurança e Defesa da SEDES e autor do Livro “Nação Valente – Decisões soberanas para Portugal”
Há 48 min

João Annes, do Observatório de Segurança da SEDES, faz o ponto de situação da guerra no Médio Oriente ao 107.º dia de conflito. O especialista considera que, mesmo com menos cartas na manga, o regime iraniano está a usar lições aprendidas no passado para complicar a vida a Donald Trump.

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