"Trump tem de perceber os custos de avançar para uma situação de conflito aberto com a Europa"
Francisco Pereira Coutinho
Há 1h e 4min

O comentador Francisco Pereira Coutinho rejeita o argumento de segurança invocado por Donald Trump, classificando a intenção de anexar a Gronelândia como “completamente absurda e infantil”. Defende ainda que a Europa deve falar a uma só voz e aumentar os custos políticos, económicos e estratégicos para os Estados Unidos, traçando “uma linha vermelha” na defesa da Dinamarca e da ordem europeia.

