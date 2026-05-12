Trump sonhou com o encontro "entre o imperador do Ocidente e o imperador do Oriente". E agora vai ter de ir a Pequim "fragilizado"
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 28min
João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, antecipa o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping depois da queda das negociações de cessar-fogo entre EUA e Irão.