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Trump sonhou com o encontro "entre o imperador do Ocidente e o imperador do Oriente". E agora vai ter de ir a Pequim "fragilizado"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 28min

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, antecipa o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping depois da queda das negociações de cessar-fogo entre EUA e Irão.

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