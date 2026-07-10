Trump sabe que é alvo número um do Irão e está a dizê-lo ao mundo para "potenciar uma aura de invencibilidade"

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Mário Crespo não tem dúvidas de que "sempre houve uma ameaça real por parte do Irão contra presidentes dos EUA". Isto numa altura em que Donald Trump admite publicamente a possibilidade de vir a ser assassinado pelo regime iraniano. O comentador da CNN Portugal afirma ainda que as declarações do líder norte-americano mostram que "não está a conseguir conter aquilo que começou no Irão".