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Trump sabe que é alvo número um do Irão e está a dizê-lo ao mundo para "potenciar uma aura de invencibilidade"
Mário Crespo
Há 58 min

Mário Crespo não tem dúvidas de que "sempre houve uma ameaça real por parte do Irão contra presidentes dos EUA". Isto numa altura em que Donald Trump admite publicamente a possibilidade de vir a ser assassinado pelo regime iraniano. O comentador da CNN Portugal afirma ainda que as declarações do líder norte-americano mostram que "não está a conseguir conter aquilo que começou no Irão".

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