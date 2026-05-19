"Trump quer voltar à guerra, mas não quer pagar o custo político de voltar à guerra"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 39 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes afirma que o presidente americano está pressionado pela falta de recursos financeiros para sustentar uma guerra prolongada e pela opinião pública interna dos EUA.