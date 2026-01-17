Rio Ave
Finalizado
0 - 2
Benfica

Trump "quer ter mais um ou dois estados nos EUA para um dia ter direito a ter a sua cara no Monte Rushmore. É o seu grande objetivo"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 2h e 24min

O tenente-general Marco Serronha acredita que a conquista da Gronelândia pelos EUA será um grande passo para o grande objetivo de Trump: "ter direito a ter a sua cara no Monte Rushmore".

Comentadores

05:34
opinião
Jorge Silva Carvalho

Do envio de tropas para a Gronelândia ao acordo com o Mercosul: estes foram os episódios que levaram Trump "a fazer uma birra" contra a Europa

Há 2h e 15min
11:44
opinião
Marco Serronha

Trump "quer ter mais um ou dois estados nos EUA para um dia ter direito a ter a sua cara no Monte Rushmore. É o seu grande objetivo"

Há 2h e 24min
01:00
opinião
Sónia Sénica

"Continua a haver uma reticência clara por parte dos europeus em aceitar que talvez a ameaça deixe de vir apenas da Rússia"

Há 2h e 30min
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Os Estados Unidos não têm nenhum direito histórico à Gronelândia”

Há 2h e 45min
31:44
opinião
Paulo Portas

"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"

Há 2h e 46min
29:08

EUA ameaçam oito países europeus com tarifas: "Entrámos numa crise aberta. Uma crise que já não permite tibieza nem hesitação"

Há 2h e 57min
Mais Comentadores

Mais Vistos

02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

16 jan, 20:23
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
20:28
opinião
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

16 jan, 14:58
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Ontem às 08:48
01:44

No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela

Ontem às 15:14
15:40

"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra

15 jan, 22:13
03:50
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Trump quer "partir, destruir a Europa como realidade política e retirar vantagens da nossa divisão". Pelo caminho, "tenta abocanhar a Gronelândia"

Ontem às 19:24
11:05

Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais

16 jan, 09:57
10:25
opinião
João Marques de Almeida

"Corremos o risco de ter o Presidente da República com menos prestígio político"

16 jan, 23:54
02:00

Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação

14 jan, 20:52
04:08

"A pressão preocupa, mas há quem acredite que a Europa não vá ceder": foi assim que a Gronelândia reagiu ao anúncio do aumento das tarifas dos EUA

Ontem às 17:21
01:49

A CNN Portugal foi à Ucrânia descobrir como é que é um dia na vida dos caçadores de drones

14 jan, 20:40