Trump "quer ter mais um ou dois estados nos EUA para um dia ter direito a ter a sua cara no Monte Rushmore. É o seu grande objetivo"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 2h e 24min
O tenente-general Marco Serronha acredita que a conquista da Gronelândia pelos EUA será um grande passo para o grande objetivo de Trump: "ter direito a ter a sua cara no Monte Rushmore".