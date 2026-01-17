Trump "quer ter mais um ou dois estados nos EUA para um dia ter direito a ter a sua cara no Monte Rushmore. É o seu grande objetivo"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 2h e 24min

O tenente-general Marco Serronha acredita que a conquista da Gronelândia pelos EUA será um grande passo para o grande objetivo de Trump: "ter direito a ter a sua cara no Monte Rushmore".