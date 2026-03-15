Trump "não terá uma saída fácil do conflito" no Irão e já percebeu que "a única forma de sair vencedor é tornando esta guerra de todos"

Investigador universitário doutorado. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, polarização e impactos nos direitos fundamentais

Há 1h e 32min

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, acredita que, "neste momento, o objetivo de Donald Trump é internacionalizar o conflito", pelo que "está a tentar convocar o máximo de países possível".