"Trump já tinha dado a entender que havia vontade de alterar o regime venezuelano"

5 jan, 09:28

Helena Ferro de Gouveia, comentadora da CNN Portugal, analisa a intervenção norte-americana na Venezuela que terá servido como uma “demonstração de força dos EUA”. A especialista em assuntos internacionais garante ainda que existe um “desejo de mudança de regime”, mas “sobretudo uma afirmação muito concreta dos EUA no sentido de querer controlar aquela região, especialmente pensando-se num eventual conflito”.