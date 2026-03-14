"Trump foi levado a crer que esta era uma guerra necessária e caiu na história que Netanyahu conta há anos"
Investigador universitário doutorado. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, polarização e impactos nos direitos fundamentais
Há 2h e 46min
João Ferreira Dias considera que os objetivos dos EUA e de Israel são "distintos desde o início" da guerra. Para o comentador da CNN Portugal, Benjamin Netanyahu quer o "controlo do sul do Líbano, ser a única potência militar e nuclear na região" e, no fundo, construir "uma grande Israel".