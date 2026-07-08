Trump está com "o discurso do Rambo" porque a sua popularidade "está em níveis mínimos históricos"
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 38min
João Ferreira Dias, especialista em Antropologia das Religiões, considera que, "quando estamos a lidar com Donald Trump, temos de banalizar o lado da retórica muito apoteótica".