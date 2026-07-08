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Trump está com "o discurso do Rambo" porque a sua popularidade "está em níveis mínimos históricos"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 38min

João Ferreira Dias, especialista em Antropologia das Religiões, considera que, "quando estamos a lidar com Donald Trump, temos de banalizar o lado da retórica muito apoteótica".

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